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Вспышка коронавируса: Италия "ополчилась" против китайцев

Вспышка коронавируса: Италия "ополчилась" против китайцев
11:06 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Риме туристов из Китая перестали пускать в рестораны и школы.

В Италии паника в связи с коронавирусом распространяется намного быстрее, чем само заболевание: китайский бизнес терпит убытки, а туристы из Китая становятся жертвами различных запретов. Об этом сообщает ВВС.

В Италии зафиксировано два случая коронавируса, и правительство объявило о введении шестимесячного чрезвычайного положения, что усилило беспокойство среди жителей.

В одном из баров в Риме рядом с фонтаном Треви появилось сообщение о запрете для посещения для китайских клиентов.

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Музыкальная школа в Риме сказала ученикам из Восточной Азии не заниматься из-за случаев расизма.

Четыре губернатора северных итальянских регионов призвали детей, возвращающихся из поездок в Китай, не посещать школу в течение 14 дней.

Инциденты вызвали осуждение со стороны итальянских властей. Премьер-министр Джузеппе Конте раскритиковал региональных руководителей, сказав им, что они не имеют полномочий делать такие заявления и ничто не оправдывает такой страх.

Италия запретила все полеты в и из Китая и поместила в карантин 56 граждан Италии, которые вернулись из города Ухань.

Около 300 000 китайских граждан живут в Италии, и пять миллионов китайских туристов посещают страну ежегодно.

Напомним, Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань средства противоэпидемической защиты.

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Италия, Китай, Туристы, Вирус, Коронавирус.
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