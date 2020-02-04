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Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь

Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь
10:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань средства противоэпидемической защиты.

Китайская диаспора в Украине отправила в город Ухань – административный центр китайской провинции Хубэй, являющийся эпицентром распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV, партию медицинских масок, защитных комбинезонов, очков и обуви, сообщает агентство "Синьхуа".

"В китайский город доставят 55 000 медицинских масок, 501 защитный комбинезон, 747 пар защитных очков и 760 пар защитной обуви", - говорится в обнародованном во вторник ночью по киевскому времени сообщении.

Также агентство информирует, что партию средств противоэпидемической защиты китайской провинции Хубэй решила передать Национальная музыкальная академия Украины им.П.И.Чайковского (НМАУ).

"Решение о предоставлении помощи Хубэю принял коллектив музыкальной академии, потому что у нас учится много китайских студентов - свыше 200 человек. Кроме того, КНР - наш стратегический партнер, отношения с которым для нас очень важны", - сказал в интервью "Синьхуа" ректор НМАУ Максим Тимошенко.

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По словам Тимошенко, в состав предоставляемой Хубэю помощи войдут около 10 тыс. медицинских масок и комбинезонов. Помимо самой НМАУ, финансирование на покупку этих средств противоэпидемической защиты, необходимых провинции из-за вспышки 2019-nCoV, также выделили Фонд содействия развитию академии и Музыкальный центр Конфуция.

По состоянию на начало вторника вирус, который, как полагают, возник в китайском Ухане, унес жизни 426 человек. Между тем, зараженными числятся более 20 тыс. человек в 27 странах.

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Китай, Гуманитарная помощь, Вирус, Ухань, Короновирус, Китайская диаспора.
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