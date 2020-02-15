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Суббота, 15.02.2020
Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото)
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Зеленский показал фото с Цукербергом

Зеленский показал фото с Цукербергом
13:31 Сегодня Телеграф Фото: Zelenskiy/Official

Новости Украины:Владимир Зеленский сфотографировался в Мюнхене с основателем Facebook Цукербергом.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Фото с Цукербергом глава Украинского государства разместил на странице в Твиттере с подписью: "Сближаем мир. Делаем это вместе!".

Владимир Зеленский и Марк Цукерберг. Фото: Zelenskiy / Official

Чуть ранее Владимир Зеленский провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, после которой сделал заявление о дальнейшем сотрудничестве.

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Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу, мероприятие продлится до воскресенья. Конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.

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Все по теме:

Германия, Марк Цукерберг, Мюнхенская конференция, Владимир Зеленский.
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