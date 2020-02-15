Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото)
Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото)
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
Экс-форвард сборной Италии: Украина имеет шанс выиграть Евро-2020
Экс-форвард сборной Италии: Украина имеет шанс выиграть Евро-2020
Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020

Зеленский: Не совсем корректно говорить "война в Украине"

Зеленский: Не совсем корректно говорить "война в Украине"
13:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский напомнил, что война в Украине является важным вопросом для всей Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что война на Донбассе является вопросом общеевропейского значения.

"Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это – война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, - шесть лет", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский указал, что Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну.

"И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут с международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ", - отметил он.

"Наш диалог содержательный, а отношения - дружеские": Зеленский встретился с главой МВФ

Напомним, ранее Зеленский на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с сенаторами США Джеймсом Инхофом, Роджером Уикером, Джоном Бузменом, Кевином Крамером, Джоном Келли и Тимом Уолбергом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Мюнхенская конференция, Владимир Зеленский, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский поблагодарил сенаторов США за помощь
Зеленский поблагодарил Конгресс США за помощь
Партия &quot;Слуга народа&quot; утвердила новый устав и переизбрала совет
Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала совет
Пристайко: Нормандский саммит в апреле может не состоятся
МИД: Нормандский саммит в апреле может не состоятся
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь