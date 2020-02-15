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Зеленский поблагодарил сенаторов США за помощь

Зеленский поблагодарил сенаторов США за помощь
12:34 Сегодня Телеграф president.gov.ua Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский в Мюнхене поблагодарил сенаторов США за поддержку Украины и выразил надежду на увеличение военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с сенаторами США Джеймсом Инхофом, Роджером Уикером, Джоном Бузменом, Кевином Крамером, Джоном Келли и Тимом Уолбергом.

"Благодарен США за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы привержены реформам, которые улучшат жизнь людей и докажут, что Украина - надежный партнер", - написал Зеленский на странице в Твиттере в субботу.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, Зеленский отметил большое значение военной помощи, которую Украина получает от США, и выразил надежду на увеличение ее объемов и расширение направлений.

"Я чувствую очень положительное отношение Соединенных Штатов Америки к Украине. Для нас очень важна поддержка США", - подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что Украина настроена на проведение демократических реформ, эффективной антикоррупционной политики.

"Мы начали реформы в правоохранительной системе. Перезапустили Генеральную прокуратуру, идет большая аттестация прокуроров, несколько тысяч прокуроров были уволены. Их проверяют на добросовестность и профессионализм. Мы также инициировали много экономических реформ. Но это все - только начало", - заверил Зеленский.

Отмечается, что также на встрече речь шла о реформировании сектора безопасности и обороны, в частности оборонной промышленности по стандартам стран - членов НАТО.

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"У нас будет полная перезагрузка "Укроборонпрома", чтобы украинские оборонные предприятия были эффективными, современными и прозрачными. Если есть проблемы, мы в постоянном доступе, готовы решать все вопросы", - сказал президент Украины.

Он проинформировал делегацию сенаторов США о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США.

Также Зеленский пригласил американских инвесторов в Украину и рассказал о новых программах защиты и поддержки для развития бизнеса.

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Конгресс США, Владимир Зеленский, Сенаторы США, Военная помощь.
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