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День в ООС: погиб украинский военнослужащий, шестеро раненых

День в ООС: погиб украинский военнослужащий, шестеро раненых
18:22 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы.

В воскресенье в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще трое - боевое поражение, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

 "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

"Сегодня, 01 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение", - добавили в Штабе.

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Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела: вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Нижнетеплое - с противотанкового ракетного комплекса.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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