Политика оккупации: что происходило в Украине 1 марта 2014 года

Новости Украины:Ровно шесть лет назад Россия приняла решение о вводе своих войск в Украину.

Шесть лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация официально приняла решение о введении своих войск на территорию Украины.

Это был очередной этап кремлевского сценария по оккупации Украины, начатого, по сути, еще 20 февраля, когда на территории Крыма появились первые "зеленые человечки".

Как известно, еще 27 февраля правительственные здания Крыма были захвачены российскими спецназовцами. Де-факто сапог оккупанта уже давно топтал украинскую землю, но российскому руководству понадобилось решение Совета Федерации, чтобы придаить хотя бы какую-то юридическую легитимность в глазах если не мира, то хотя бы собственных граждан.

Утром 1 марта самопровозглашенный "председатель Совета министров АР Крым" Сергей Аксенов обратился к Путину посодействовать в "обеспечении мира и спокойствия" на территории Крыма. Несколько часов спустя Совет Федерации РФ предоставил разрешение на применение вооруженных сил России на территории Украины, мотивируя это "защитой прав русскоязычных граждан".

В ответ на это, СНБО Украины принял решение привести свои вооруженные силы в полную боевую готовность. Параллельно с этим украинское руководство обратилось к Евроcоюзу, США и НАТО с просьбой рассмотреть все возможные механизмы относительно защиты территориальной целостности Украины. Вечером на экстренное заседание собрался Совет Безопасности ООН.

В этот же день в Севастополь вошли два больших десантных корабля Балтийского флота РФ "Минск" и "Калининград" с десантниками и техникой из Новороссийска, вместе с тем, Феодосийский залив и Феодосийский порт были перекрыты ракетным кораблем Черноморского флота РФ, а в Джанкое россияне заняли военный аэродром. В то время симферопольский и севастопольский аэропорты уже были заблокированы российским спецназом и не принимали гражданские самолеты.

В течение следующих дней все шло по заранее разработанному Кремлем плану: началось блокирование всех военных частей Украины в Крыму (оно продолжалось до 25 марта), захват административных зданий, а улицы городов и автодороги полуострова заполонили российские войска.

16 марта, несмотря на приостановление решения крымского парламента Верховной Радой Украины, решения Конституционного Суда Украины и позицию Совета безопасности ООН, так называемый референдум о статусе Крыма был проведен. Он прошел с многочисленными нарушениями и фальсификациями, в присутствии большого количества вооруженных российских военных. На следующий день Верховная Рада АРК провозгласила независимость Республики Крым, а 18 марта в Георгиевском зале Московского Кремля Президент России Путин совместно с самопровозглашенным руководством Крыма подписали Договор о принятии его в состав России. 21 марта Совет Федерации России принял закон о ратификации Договора от 18 марта и закон об образовании новых субъектов федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополь, закрепив аннексию этих регионов России.

Кроме того, 1 марта 2014 года, в ряде городов Юга и Востока Украины - Харькове, Днипре, Одессе, Херсоне, Николаеве, Донецке и Луганске состоялись массовые акции с пророссийскими лозунгами.

Так, в Харькове здание областной государственной администрации захватили сторонники "русского мира" и установили на ней российский флаг. В то время в помещении находились активисты Майдана. Во время столкновений пострадали более 100 человек.

В Днипре российские спецслужбы спровоцировали массовую демонстрацию с российскими флагами и попытались захватить облсовет. Этот митинг пытались сорвать украинские патриоты, которые вышли на "антипутинский" марш, протестуя против действий военных России на территории Украины. Затем они взяли здания ОГА, облсовета и горсовета под усиленную охрану.

В Донецке и Луганске прошли пророссийские митинги, ставшие началом событий, которые в итоге принесли войну на Донбасс.