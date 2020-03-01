Боевики продолжают эскалацию на Донбассе

Новости Украины:Оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение – штаб ООС.

Незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары…В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Марьинка, Пески, Васильевка, Травневое, Орехово Крымское.

"С начала Текущих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.