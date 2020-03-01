В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявили, что в очередях на КПВВ Донбасса застряли 145 автомобилей.

В очередях в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня утром застряло 145 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" −15/25; "Марьинка" — - 0/40; "Новотроицкое" — 25/20; "Гнутово" — 10/10", — сообщили пограничники.

При этом указано, что все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Пассажиро-транспортный поток по сравнению с предыдущими сутками уменьшился. В общем через КПВВ последовало 31,7 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.

Как сообщалось ранее, контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области возобновил работу.

Как сообщалось, 29 февраля из-за обстрела боевиков осуществления пропуска через КПВВ "Марьинка" было временно приостановлено.

Напомним, КПВВ в зоне проведения ООС переходят на весенний график.