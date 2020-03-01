На донбасских КПВВ меняется график

Новости Украины:КПВВ в зоне проведения ООС переходят на весенний график.

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) с 1 марта начинают работать по весеннему графику.

Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

"Ссогласно распоряжению Командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2020 переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок.