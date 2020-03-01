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КПВВ "Марьинка" возобновил работу в штатном режиме

КПВВ "Марьинка" возобновил работу в штатном режиме
10:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявили, что КПВВ "Марьинка" возобновил работу после вчерашних обстрелов.

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" командующим объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18:30.

На донбасских КПВВ меняется график

Как сообщалось ранее, 29 февраля из-за обстрела боевиков осуществления пропуска через КПВВ "Марьинка" было приостановлено.

Напомним, Оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение – штаб ООС.

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Госпогранслужба, Обстрелы, Марьинка, КПВВ, ОРДЛО.
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