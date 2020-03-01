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Протесты в Казахстане: десятки задержанных

Протесты в Казахстане: десятки задержанных
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости мира:В Казахстане десятки человек задержаны на протестах оппозиции.

Десятки людей задержаны в воскресенье в ряде городов Казахстана после того как оппозиция призвала провести 1 марта акции протеста с требованием ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева, а также в память о недавно умершем в СИЗО активисте Дулате Агадиле.

Как сообщает Радио Азаттык – Казахская служба Радио Свобода, полиция заблокировала центральные площади в городах, где планировались протесты, в том числе в столице страны Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе.

Некоторые из задержанных скандировали "Нет диктатуре", "Старик, уходи" и держали плакаты с теми же лозунгами.

После известия о смерти 43-летнего Агадила в нескольких казахстанских городах прошли траурные митинги и акции, их участники заявили, что не верят в версию об остановке сердца, и считают, что это было убийство, ответственность за которое возложили на власти. Агадил получил известность как блогер и активист. Он вел прямые онлайн-трансляции с резонансных судебных процессов и протестных акций, поднимал различные социально-политические вопросы.

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К протестам призывали активисты организации "Проснись, Казахстан!", а также запрещённая в стране организация "Демократический выбор Казахстана" живущего за рубежом оппозиционера Мухтара Аблязова.

Всего задержано около 100 участников акций протеста.

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Как известно, президент Казахстана Назарбаев ушёл в отставку в марте 2019 году, однако сохранил широкие полномочия в управлении страной.

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Казахстан, Протесты, Задержания.
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