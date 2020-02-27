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Протесты на фоне эпидемии: власти Гонконга дадут каждому жителю по $1300

Протесты на фоне эпидемии: власти Гонконга дадут каждому жителю по $1300
01:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Каждый житель Гонконга получит от властей почти $1300.

Власти Гонконга заявили о намерении выделить каждому постоянному совершеннолетнему жителю этого особого административного района КНР $1280.

Об этом сообщил министр финансов Гонконга Пол Чан, передает ВВС.

"После тщательного анализа я решил перевести по 10 тыс. гонконгских долларов ($1280 - ред.) для постоянных жителей Гонконга в возрасте от 18 лет. Это делается с целью поощрения и активизации внутреннего потребления, с одной стороны, и избавления от финансового бремени - с другой", - сказал Чан.

Кроме того, ожидается, что местное правительство снизит стоимость аренды жилья, а также уменьшит налоги на доходы и имущество.

Как отмечается, такие инициативы связаны с тем, что экономика Гонконга столкнулась с проблемами в результате массовых протестов и распространения коронавируса (подтвержден 81 случай заражения и две смерти).

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По последним данным, в мире подтверждено 81 002 случая заражения коронавирусом, 2762 больных умерли, 30 098 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.

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Китай, Протесты, Гонконг, Коронавирус.
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