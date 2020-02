Коронавирус рейву не помеха: как китайская молодежь развлекается в изоляции (Видео)

Китайские клубы и диджеи начали устраивать онлайн-рейвы из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Business Insider.

"Облачные рейвы" проходят на видеоплатформе Douyin, а также на местном аналоге приложения TikTok.

На них клубы транслируют выступления артистов в прямом эфире, а иногда демонстрируют и уже записанные заранее сеты. В ходе подобных мероприятий китайцы активно комментируют происходящее, создавая иллюзию совместного досуга.

Thousands of people who are stuck at home during the coronavirus are using live-streaming apps to go "cloud clubbing" #coronavirus pic.twitter.com/90WxAIlG81

— Sophia Ankel (@sophiaankel) February 24, 2020