В Китае вредоносные выбросы резко снизились, NASA связывает это с коронавирусом

Новости мира:В NASA зафиксировали значительное снижение вредоносных выбросов в атмосферу в Китае, предположительно из-за коронавируса.

Спутниковые снимки NASA показывают резкое снижение уровня загрязнений над Китаем, что частично связано с экономическим спадом из-за распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Sky News.

"NASA опубликовали спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае, которое, по словам космического агентства США, частично связано с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В агентстве утверждают, что произошло значительное снижение содержания диоксида азота (NO2) - ядовитого газа, выделяемого автотранспортными средствами, электростанциями и промышленными объектами - из-за экономического спада после вспышки вируса.

Covid-19 начал распространение в китайском городе Ухань, который был перекрыт 23 января, в результате чего жителям не разреш

Вредоносные выбросы в Китае резко сократились, в частности из-за коронавируса — NASA

Спутники NASA показали резкое снижение уровня загрязнений над Китаем

Уровень загрязнения воздуха в Китае резко снизился. Ученые NASA связывают это с коронавирусом.

По словам ученых NASA, сокращение загрязнения NO2 впервые зарегистрировали вблизи Уханя, но в конечном итоге очищение распространилось по всей стране.

Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 86986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 - летальные. Выздоровели уже 42294 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1449 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах (Италия - 1128, Германия - 57, Франция - 100, Испания - 43, Великобритания - 25, Хорватия - 6, Австрия - 10, Россия - 2, Финляндия - 3, Швеция - 13, Израиль - 7, Швейцария - 18, Греция - 4, Грузия - 3, Норвегия-7 Румыния- 3, Азербайджан - 3, Нидерланды - 6, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.