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В Иране более уже более полсотни человек умерло и около тысячи зараженных на коронавирус

В Иране более уже более полсотни человек умерло и около тысячи зараженных на коронавирус
16:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Иране подтвердили почти тысячу случаев заражения на коронавирус и более 50 человек погибли в результате болезни.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 987, зафиксировано 54 летальных исхода.

Такие данные привел в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня зафиксировано 394 новых заболеваний, вызванных коронавирусом", — заявил Джаханпур, слова которого приводит агентство IRNA. Он добавил, что "умерли еще 11 человек". В пятницу Джаханпур информировал о 593 заболевших и 43 смертельных исходах.

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Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы страны ушли на трехдневные выходные, на неделю прекратил работу Меджлис (парламент).

Ранее, в иранском городе Бендер-Аббас в пятницу люди подожгли больницу, считая, что там разместят инфицированных коронавирусом из другого города.

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Иран, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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