В Иране более уже более полсотни человек умерло и около тысячи зараженных на коронавирус

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 987, зафиксировано 54 летальных исхода.

Такие данные привел в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня зафиксировано 394 новых заболеваний, вызванных коронавирусом", — заявил Джаханпур, слова которого приводит агентство IRNA. Он добавил, что "умерли еще 11 человек". В пятницу Джаханпур информировал о 593 заболевших и 43 смертельных исходах.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы страны ушли на трехдневные выходные, на неделю прекратил работу Меджлис (парламент).

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38

