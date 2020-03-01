Меры по коронавирусу: Turkish Airlines приостанавливает полеты в Италию

Новости мира:Турецкая авиакомпания временно приостановит воздушное сообщение с Италией из-за коронавируса.

Авиакомпания Turkish Airlines с сегодняшеного дня, 1 марта, приостанавливает пассажирское авиасообщение с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Simple Flying.

Такое решение принято в соответствии с директивой Центра контроля и профилактики заболеваний, который рекомендует путешественникам избегать путешествий в Италию.

"Авиакомпания всегда ставит безопасность путешествий на первый план. Turkish Airlines будет продолжать следить за последними событиями по ситуации с национальными и международными органами здравоохранения и принимать соответствующие меры", - отметили в Turkish Airlines.

Ранее авиакомпания уже отменила все рейсы в Китай и Иран, которые больше всего пострадали от вспышки COVID-19.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".