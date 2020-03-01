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Коронавирусная эпидемия: В Испании зафиксировали более 73 случаев заболевания

Коронавирусная эпидемия: В Испании зафиксировали более 73 случаев заболевания
15:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Испании по меньшей мере 73 человека заразились на коронавирус.

По меньшей мере 73 случая заражения новым коронавирусом были выявлены в Испании за время распространения инфекции в стране.

Об этом заявил в воскресенье журналистам директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, пишет El Pais.

Ранее сообщалось о 61 заболевшем с учетом двух выздоровевших. Больше всего инфицированных было обнаружено в автономных сообществах Андалусия, Валенсия и Мадрид. Как уточнил Симон, сейчас "в Испании выявлены 73 случая".

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах.

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Испания, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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