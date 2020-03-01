Эпидемия коронавируса: в Беларуси нашли еще одного зараженного

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом.

Второй случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Беларуси.

"Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава Беларуси, опубликованном в воскресенье.

"Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране", - уточнили в ведомстве.

"Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы", - сообщили в министерстве. "Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", - проинформировали в ведомстве.

Всего, по данным Минздрава, "на сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента".

"У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет", - уточнили медики.

Ранее, 28 февраля, в Беларуси был зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили вирус у одного из студентов, приехавших из Ирана.