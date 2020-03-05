Миграционный кризис: Турция направит тысячу спецназовцев на границу

Новости мира:Турция направляет 1000 сотрудников спецназа к границе с Грецией, чтобы предотвратить возвращение беженцев на свою территорию.

Власти Турции приняли решение разместить на границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы предотвращать попытки возврата мигрантов, большинство из которых сирийцы, на турецкую территорию. Об этом в четверг заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, посетивший КПП на турецко-греческой границе, сообщает местный телеканал NTV.

“Они (греческая сторона) снова пытались вытолкнуть к нам 4,9 тысяч человек. Это одно из наиболее серьезных нарушений. Мы размещаем на границе тысячу спецназовцев, чтобы предотвращать такое. Они будут в полном оснащении. На данный момент (через границу ЕС) прошли 137 тысяч человек только со стороны провинции Эдирне”, — сказал министр в эфире телеканала NTV.

По его словам, “греческие власти заврались”, а в мире “никто не хочет возразить против подобных нарушений прав человека”.

Глава МВД отметил, что Турция “не препятствует мигрантам, которые добровольно хотят уйти в Грецию”. В то же время, по его словам, Афины применяют оружие против беженцев, не желая пропускать их на свою территорию и “стараясь вытолкнуть людей (из буферной зоны) обратно в Турцию”.

Министр также добавил, что были инциденты с забрасыванием греческими силовиками на территорию турецких полицейских пунктов на границе газовых гранат.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor. https://t.co/1D3oRcWEFZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2020

Ранее, греческий премьер Кириакос Мицотакис сказал, что Греция действует в рамках международного и европейского права. “То, что происходит на греческой границе, является международной политической проблемой первостепенной важности”, — сказал премьер. “Греция показала, что может защищать свои права с помощью оружия в виде законности и решимости. Угрозы Эрдогана не прошли”, — подчеркнул глава правительства. “К сожалению, Турция стала официальным контрабандистом мигрантов”, — сказал Мицотакиса.

27 февраля ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных. Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых.

Ранее сообщалось, что режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.

В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале турецкой военной операции "Щит весны" в Сирии. Операция начата в ответ на удары по турецким военным в Идлибе, в результате чего погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

Президент Турции принял решение открыть границы для потока беженцев в ЕС из Сирии, Ирака и других страны.