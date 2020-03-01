В армии Сирии заявили, что сбили турецкий беспилотник

Подразделения сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства, принадлежавший вооруженной сирийской оппозиции, которая выступает на стороне Турции. Об этом в воскресенье передало сирийское агентство SANA.
По имеющейся информации, "армия Сирии сбила турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам, вблизи города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб".
Официальной реакции по этому поводу турецкой стороны пока нет. Тем временем, самолет, принадлежащий сирийской армии, сбит в воскресенье в провинции Идлиб, утверждает Anadolu.
Подробности произошедшего не уточняются. Как сообщает в свою очередь турецкий телеканал A Haber, самолет L-39 был сбит боевиками так называемой вооруженной сирийской оппозиции в районе населенного пункта Саракиб. Пилот катапультировался, его судьба остается неизвестной.
Одновременно сирийская сторона опровергла информацию, что под Саракибом был сбит самолет сирийских ВВС. "Никакого самолета сирийских ВВС в данном регионе сбито не было", — отмечает агентство. По утверждению Дамаска, "под городом Саракиб в провинции Идлиб был сбит именно турецкий беспилотник".
Напомним, в Германии считают, что это поможет положить конец войне в Сирии и откроет путь к политическим переговорам.