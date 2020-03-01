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В армии Сирии заявили, что сбили турецкий беспилотник

В армии Сирии заявили, что сбили турецкий беспилотник
13:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Сирийская армия сбила турецкий беспилотник, который был на вооружении сирийской оппозиции.

Подразделения сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства, принадлежавший вооруженной сирийской оппозиции, которая выступает на стороне Турции. Об этом в воскресенье передало сирийское агентство SANA.

По имеющейся информации, "армия Сирии сбила турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам, вблизи города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб".

Официальной реакции по этому поводу турецкой стороны пока нет. Тем временем, самолет, принадлежащий сирийской армии, сбит в воскресенье в провинции Идлиб, утверждает Anadolu.

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Подробности произошедшего не уточняются. Как сообщает в свою очередь турецкий телеканал A Haber, самолет L-39 был сбит боевиками так называемой вооруженной сирийской оппозиции в районе населенного пункта Саракиб. Пилот катапультировался, его судьба остается неизвестной.

Одновременно сирийская сторона опровергла информацию, что под Саракибом был сбит самолет сирийских ВВС. "Никакого самолета сирийских ВВС в данном регионе сбито не было", — отмечает агентство. По утверждению Дамаска, "под городом Саракиб в провинции Идлиб был сбит именно турецкий беспилотник".

Напомним, в Германии считают, что это поможет положить конец войне в Сирии и откроет путь к политическим переговорам.

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Сирия, Турция, Беспилотник, БПЛА, Сирийская армия, Саракиба.
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