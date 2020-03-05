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ЕС в очередной раз призвал РФ к мирному урегулированию на Донбассе

ЕС в очередной раз призвал РФ к мирному урегулированию на Донбассе
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ЕС сделали заявление по мирному урегулированию и конструктивному подходу к ситуации на Донбассе.

Евросоюз в очередной раз призвал Россию проявить такой же конструктивный подход и такую же политическую волю, как это делает Украина, в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сказано в заявлении Европейского Союза, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 5 марта. 

"ЕС вновь призывает стороны быстро и в полной мере выполнить Минские договоренности и полностью соблюдать свои обязательства. Мы отдаем должное украинскому руководству за продемонстрированный им конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта и призываем Россию действовать так же. Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить Минские договоренности", - говорится в заявлении.

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В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что сторонам так пока и не удалось договориться о новых участках разведения в соответствии с "нормандскими обязательствами".

Кроме того, ЕС обеспокоен сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня внутри и в непосредственной близости от существующих участков разведения, а также о продолжающемся незаконном присутствии там членов поддерживаемых Россией вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК".

"В этом контексте мы в очередной раз призываем Россию вернуться к Совместному центру по контролю и координации. Мы сожалеем, что Россия не приняла участие в недавней встрече военных экспертов" нормандской четверки "для обсуждения этого вопроса", - отмечается в заявлении.  

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Отмечается, что Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Востоке Украины.

"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских договоренностей", - говорится в заявлении ЕС.

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Украина, ЕС, Россия, ОБСЕ, Донбасс, СММ, Минские договоренности, СЦКК.
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