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ВСУ получили шесть модернизированных танков Т-72 (Фото)

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ВСУ получили шесть модернизированных танков Т-72 (Фото)
18:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Вооруженные Силы Украины получили в свое распоряжение 6 модернизированных танков от киевского бронетанкового завода.

Киевский бронетанковый завод передал для нужд Вооруженных сил шесть отремонтированных и модернизированных танков Т-72.

Об этом в Twitter сообщило Минобороны.

"6 единиц отремонтированных и модернизированных танков Т-72 передал киевский бронетанковый завод для Вооруженных Сил Украины, на которых были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик", – говорится в сообщении пресс-службы. 

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Т-72 "Урал" — основной боевой танк, разработанный в СССР. Принят на вооружение советской армии в 1973 году. За 30 лет производства выполнено 14 основных модификаций. Т-72 широко поставлялся как в страны Варшавского договора, так и на экспорт за его пределы, в частности в Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. До сих пор остается на вооружении многих стран. Модификации

Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые также их экспортировали.

Благодаря своей распространенности принимал участие в многочисленных военных конфликтах, в частности, в Ливане (1982), Ирано-иракской войне, Войне в Персидском заливе (1991), Югославских войнах, и в войне на востоке Украины.

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Как сообщалось ранее, состоялся новый этап испытаний барражирующего боеприпаса "Гром" (еще можно назвать "дроном-камикадзе"), на котором отработали второй запуск с помощью мультилет.

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Украина, Армия, Вооруженные силы, Модернизация, Танки, ВСУ.
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