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В Раде поддержали вторую "земельную" правку технического характера

В Раде поддержали вторую "земельную" правку технического характера
17:36 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:ВРУ на сегодня рассмотрела уже более 3000 поправок из 4018 и приняла вторую правку, несущую исключительно технический характер.

Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.

Об этом сообщает сайт парламента.

Принятая правка №3017 авторства нардепа от монобольшинства Игоря Фриса носит технический характер, и исправляет ошибки в нумерации закона о государственной регистрации прав и недвижимого имущества. 

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Как сообщалось ранее, 5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке. 

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель. 

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Ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

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Верховная Рада, Украина, Рынок земли, ВРУ, Земельная реформа.
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