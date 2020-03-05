Разумков: Люди с оружием не могут находится в сессионном зале ВР

Новости Украины:Дмитрий Разумков утверждает, что не видел вчера в сессионном зале охранников президента.

Охранники с оружием не могут находиться в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал на брифинге, отвечая на вопрос по поводу законности пребывания в сессионном зале представителя охраны президента Владимира Зеленского, который сопровождал главу государства до крайних рядов в зале, где находился народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Разумков отметил, что не видел охранника в сессионном зале парламента.

"Охранника президента я вчера в зале не видел, если честно", - сказал спикер.

При этом он добавил, что охранники с оружием не могут находиться в сессионном зале Верховной Рады.

Комментируя ситуацию, когда лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла в президиуме место председателя парламента, происходило блокирование работы ВР и стычки между народными депутатами, а рядом с президиумом стоял охранник первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука, якобы имевшего, как утверждали пользователи соцсетей, оружие, Разумков сказал, что охранник не имел оружия.

"Та ситуация, которая была с представителем службы охраны первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, - он также не был вооружен", - сказал спикер.

Разумков утверждает, что охранник имел "специальные средства", однако "это было не оружие".

Напомним, Юлия Тимошенко заявила, что фракция "Батькивщина" не будет принимать участия в голосовании за отставку Руслана Рябошапки.