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Разумков: Люди с оружием не могут находится в сессионном зале ВР

Разумков: Люди с оружием не могут находится в сессионном зале ВР
16:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Разумков утверждает, что не видел вчера в сессионном зале охранников президента.

Охранники с оружием не могут находиться в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал на брифинге, отвечая на вопрос по поводу законности пребывания в сессионном зале представителя охраны президента Владимира Зеленского, который сопровождал главу государства до крайних рядов в зале, где находился народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Разумков отметил, что не видел охранника в сессионном зале парламента.

"Охранника президента я вчера в зале не видел, если честно", - сказал спикер.

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При этом он добавил, что охранники с оружием не могут находиться в сессионном зале Верховной Рады.

Комментируя ситуацию, когда лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла в президиуме место председателя парламента, происходило блокирование работы ВР и стычки между народными депутатами, а рядом с президиумом стоял охранник первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука, якобы имевшего, как утверждали пользователи соцсетей, оружие, Разумков сказал, что охранник не имел оружия.

"Та ситуация, которая была с представителем службы охраны первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, - он также не был вооружен", - сказал спикер.

Разумков утверждает, что охранник имел "специальные средства", однако "это было не оружие".

Напомним, Юлия Тимошенко заявила, что фракция "Батькивщина" не будет принимать участия в голосовании за отставку Руслана Рябошапки.

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Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Охрана, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков, Европейская солидарности.
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