Тимошенко: "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Рябошапки

Новости Украины:Юлия Тимошенко заявила, что фракция "Батькивщина" не будет принимать участия в голосовании за отставку Руслана Рябошапки.

Фракция "Батькивщина" не будет участвовать в голосовании об отставке и назначении силовиков.

Об этом в комментарии журналистам заявила председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос о позиции фракции при голосовании за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Она подчеркнула, что кадровые изменения в правительстве и попытки провести такие изменения в силовом блоке свидетельствуют о том, что "президент Владимир Зеленский пытается такими хаотичными, непредсказуемыми, непрофессиональными, спонтанными кадровыми изменениями переложить ответственность с себя ...".

"Мы не будем участвовать в этой кадровой абсурдной ситуации. Мы не будем голосовать ни за отставку силовиков, ни за назначение новых силовиков, потому что это персональная ответственность президента Украины", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, утром 5 марта новоизбранный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание.