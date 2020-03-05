Новый Кабмин провел первое заседание

Новости Украины:Утром 5 марта новоизбранный Кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

Новосформированный Кабинет министров Украины под руководством премьера Дениса Шмыгаля провел первое заседание.

Как сообщает со ссылкой на информированный источник "Украинская правда", на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Кроме того, обсудили проблемы коронавируса.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса шныряли. В списке было 15 фамилий.

Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будут справляться с проблемами без экономического блока.

Но, несмотря на это, вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.