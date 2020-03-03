Скачать
Вторник, 03.03.2020
Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
В чем Ваша изюминка: простой психологический тест
В чем Ваша изюминка: простой психологический тест

Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады

Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
19:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков закрыл Раду, депутаты рассмотрели 2293 "земельные" поправки.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее заседание парламента во вторник.

"Вечернее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал спикер.

Во вторник парламентарии продолжали рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

По состоянию на момент завершения заседания депутатами рассмотрены 2293 поправки из 4018.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10.

"Завтра будет горячо": На внеочередное заседание ВР пригласили дипломатов

В первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли, Рада приняла 13 ноября 2019 года.

После этого аграрии провели несколько массовых акций протеста против запуска рынка земли.

Стефанчук рассказал, когда обнародуют закон о референдуме

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю - только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских територий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
05 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции &quot;Центрэнерго&quot;
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции "Центрэнерго"
Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты
В Минздраве призывают не скупать медицинские маски
Страны &quot;Большой семерки&quot; положительно оценили ход реформ органов прокуратуры
Страны G7 оценили ход реформ органов прокуратуры
&quot;Сплетница&quot;: кто сыграет в перезапуске сериала
"Сплетница": кто сыграет в перезапуске сериала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь