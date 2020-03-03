Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады

Новости Украины:Разумков закрыл Раду, депутаты рассмотрели 2293 "земельные" поправки.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее заседание парламента во вторник.

"Вечернее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал спикер.

Во вторник парламентарии продолжали рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

По состоянию на момент завершения заседания депутатами рассмотрены 2293 поправки из 4018.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10.

В первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земли, Рада приняла 13 ноября 2019 года.

После этого аграрии провели несколько массовых акций протеста против запуска рынка земли.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальная цена на земельный участок; банки не смогут покупать землю - только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских територий.