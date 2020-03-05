Президент Украины осмотрел вертолет для транспортировки инфекционных больных

Новости Украины:В Полтавской области Зеленский провел осмотр санитарного вертолета, который будет использоваться для транспортировки инфекционных больных.

В Полтавской области Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня вступает на дежурство на базе ГСЧС.

Вертолет оборудован специально для транспортировки инфекционных больных, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой.

Медики продемонстрировали Президенту порядок действий при эвакуации и перевозке пациентов.

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

Владимир Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.

"Этот вертолет - только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится - мы будем готовы", - отметил Глава государства.