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Четверг, 05.03.2020
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Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект

Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Правительство отозвало законопроект № 2708 о труде.

Кабинет министров отозвал проект Закона о труде № 2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.

Об этом свидетельствует информация из карточки законопроекта на веб-портале Верховной Рады.

В разделе о состоянии прохождения документа отмечается, что 4 марта 2020 года - проект (закона "О труде") отозван.

Ранее мониторинговая Миссия Европейской конфедерации профсоюзов - Панъевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов во главе с Генеральным секретарем Лукой Висентини, которая находилась в Украине 25-27 февраля 2020 года, заявила о необходимости изменений законопроекта № 2708, которым предлагается ввести новое трудовое законодательство.

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Визиту Миссии предшествовали акции мобилизации, проведенные в странах Европы и мира. Профсоюзные организации США, Австрии, Швеции, Грузии, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Кении, Ганы, Туниса, Албании, Малайзии, Танзании, Ливана и Сербии солидарно выступили против законопроекта № 2708 "О труде" и № 2681 "О профсоюзах".

Эксперты выступили против отдельных положений проекта закона о труде. В частности, профсоюзы считают, что законопроект лишает работников правовой защиты, а профсоюзные комитеты - способности их защищать.

Как сообщалось, правительство на заседании 27 декабря одобрило законопроект "О труде". 28 декабря 2019 года Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона "О труде". Если бы законопроект был принят, Кодекс законов о труде 1971 года, который на сегодняшний день является главным документом, регулирующим трудовые правоотношения в Украине, утратил бы силу.

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Кабмин, Трудовое законодательство, Трудовой кодекс.
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