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В ЕС готовы к сотрудничеству с новым правительством Украины

В ЕС готовы к сотрудничеству с новым правительством Украины
17:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:ЕС ожидают от обновленного украинского правительства такой же решимости в продвижении реформ, как и у предыдущего Кабмина и готовы к сотрудничеству с ним.

Евросоюз ожидает от нового украинского правительства такой же решимости в продвижении реформ, которая была у предыдущего Кабмина под руководством Алексея Гончарука, и готов сотрудничать и помогать в их продолжении.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС Питера Стано.

"Предыдущий состав правительства под руководством Алексея Гончарука за прошлые шесть месяцев достиг хорошего прогресса в продвижении широкой и амбициозной повестки дня реформ, включая имплементацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина. Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, такими как МВФ", - говорится в обращении. 

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Как отмечается, Евросоюз ожидает, что новое правительство Украины продемонстрирует такой же уровень решимости в продвижении реформ, включая те, которые касаются борьбы с коррупцией и с проявлениями личных интересов в таких важных сферах, как финансовый сектор. В этом контексте Стано напомнил, что верховенство права - основа экономической стабильности и притока инвестиций.

Спикер подчеркнул, что широкие и необратимые реформы в Украине требуют времени, последовательности и независимости от политического или бизнес-давления.

"Мы надеемся продолжать сотрудничество с новым правительством в поддержке этих реформ, поддерживать всех, кто намерен продвигать вперед процесс преобразований в Украине для пользы ее граждан", - отметил Стано. 

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Он отдельно отметил, что ЕС наблюдал за существенным прогрессом в реформировании Генеральной прокуратуры и за последовательными расследованиями, проведенными Национальным антикоррупционным бюро Украины, "включая очень нужное расследование против авторов махинации с выводом 5 миллиардов долларов из ПриватБанка".

По словам спикера, ЕС принял во внимание также сообщения о дальнейших заменах в составе руководящих органов и НАБУ.

"Независимость и свобода от ненадлежащего политического вмешательства в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов остается решающей. Любые институциональные изменения должны в полной мере уважать такое положение", - говорится в заявлении представителя ЕС.

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Как сообщалось, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.

Кроме того, 5 марта в 18:30 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

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Украина, ЕС, Кабмин, Евросоюз, Сотрудничество.
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