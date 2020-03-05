Скачать
Четверг, 05.03.2020
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
Коронавирус: в Украине будут запрещать массовые мероприятия
СМИ: УЕФА хочет создать "Летнюю Лигу чемпионов"
СМИ: УЕФА хочет создать "Летнюю Лигу чемпионов"
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме

В Украине ЕББР утвердили новую маркировку курятины "без антибиотиков"

В Украине ЕББР утвердили новую маркировку курятины "без антибиотиков"
15:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине ЕББР одобрили инициативу украинских производителей курятины и яиц проверить их продукцию на антибиотики.

В развитых странах мира аграрный бизнес заботится о биобезопасности добровольно. В Украине безопасным выращиванием животных и здоровьем конечных потребителей занимаются далеко не все, а к самоконтролю выпущенной продукции прибегают единицы.

Так аналитик отдела агробизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Василий Говгера прокомментировал добровольную инициативу украинских производителей курятины и яиц проверить их продукцию на содержание антибиотиков. 

"Сегодня далеко не все операторы рынка просят определенный орган проконтролировать свои производства. Среди животноводов, птицеводы первыми такой добровольный стандарт запустили. Этот стандарт качества (маркировка "Без антибиотиков", - ред.) и, саморегулирование, к которому прибегли птицеводы, являются теми рыночными инструментами, которые повышают потребительский спрос на более безопасный товар, и предоставляют украинскому покупателю дополнительные гарантии на продукт. 

В НБУ обновили список системно важных банков в Украине 

Таким образом, очень простым и открытым механизмом здоровой конкуренции бизнес обеспечивает нас, потребителей, лучшим качеством и более безопасными пищевыми продуктами", - заявил Говрера в ходе пресс-конференции, состоявшейся на днях в Киеве.

Отметим, что инициаторами мониторинга являются: 

  • Группа компаний МХП (ТМ "Наша Ряба")
  • ЗАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (ТМ "Эпикур")
  • ООО "Ясенсвит" ГК "Ovostar Union" (ТМ "Ясенсвит"). 

"Инициатива птицеводов - это шаг в направлении обеспечения продовольственной безопасности, которая начинается с сознания потребителя и его правильного информирования", - добавил Говгера.

В Украине с начала года западную границу пересекли уже более 6 млн человек

Говрега выразил надежду, что вскоре право маркировать свою продукцию знаком "Без антибиотиков" получат все животноводы. 

Как сообщалось, Главным индикатором продовольственной безопасности является относительное количество потребления продуктов питания собственным народом в необходимом количестве и ассортименте. Курятина - единственный вид мяса в Украине, потребление которого на 100% обеспечивают украинские производители.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Антибиотики, Курятина, ЕББР, Биобезопасность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
03 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
04 ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти
05 Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь