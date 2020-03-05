В Украине ЕББР утвердили новую маркировку курятины "без антибиотиков"

Новости Бизнеса:В Украине ЕББР одобрили инициативу украинских производителей курятины и яиц проверить их продукцию на антибиотики.

В развитых странах мира аграрный бизнес заботится о биобезопасности добровольно. В Украине безопасным выращиванием животных и здоровьем конечных потребителей занимаются далеко не все, а к самоконтролю выпущенной продукции прибегают единицы.

Так аналитик отдела агробизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Василий Говгера прокомментировал добровольную инициативу украинских производителей курятины и яиц проверить их продукцию на содержание антибиотиков.

"Сегодня далеко не все операторы рынка просят определенный орган проконтролировать свои производства. Среди животноводов, птицеводы первыми такой добровольный стандарт запустили. Этот стандарт качества (маркировка "Без антибиотиков", - ред.) и, саморегулирование, к которому прибегли птицеводы, являются теми рыночными инструментами, которые повышают потребительский спрос на более безопасный товар, и предоставляют украинскому покупателю дополнительные гарантии на продукт.

Таким образом, очень простым и открытым механизмом здоровой конкуренции бизнес обеспечивает нас, потребителей, лучшим качеством и более безопасными пищевыми продуктами", - заявил Говрера в ходе пресс-конференции, состоявшейся на днях в Киеве.

Отметим, что инициаторами мониторинга являются:

Группа компаний МХП (ТМ "Наша Ряба")

ЗАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (ТМ "Эпикур")

ООО "Ясенсвит" ГК "Ovostar Union" (ТМ "Ясенсвит").

"Инициатива птицеводов - это шаг в направлении обеспечения продовольственной безопасности, которая начинается с сознания потребителя и его правильного информирования", - добавил Говгера.

Говрега выразил надежду, что вскоре право маркировать свою продукцию знаком "Без антибиотиков" получат все животноводы.

Как сообщалось, Главным индикатором продовольственной безопасности является относительное количество потребления продуктов питания собственным народом в необходимом количестве и ассортименте. Курятина - единственный вид мяса в Украине, потребление которого на 100% обеспечивают украинские производители.