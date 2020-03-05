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В Виннице медики на случай распространения коронавируса на целый месяц обеспечены спецсредствами

В Виннице медики на случай распространения коронавируса на целый месяц обеспечены спецсредствами
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:www.vmr.gov.ua

Новости Украины:В Виннице врачи на целый месяц обеспечены спецсредствами на случая распространения коронавируса.

Винницкие медики на случай распространения коронавируса имеют месячный запас спецсредств защиты медперсонала, а также антибактериальных средств.

Об этом в четверг на пресс-конференции в Винницком городском совете по вопросам профилактики и противодействия распространению коронавируса сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета им. Пирогова Лариса Мороз.

"У нас есть месячный запас спецсредств защиты медперсонала, антибактериальных средств. Два бокса, которые выделены для лиц с подозрением на коронавирус и у которых такой диагноз подтвержден. Они оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, концентраторами кислород ", - сообщила Мороз.

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По ее словам, на данный момент по уровню готовности к потенциальному распространению коронавируса в пределах ресурсов, имеющихся в стране, Винница одна из лучших.

Как сообщало агентство, в Виннице определена госпитальная база на случай распространения коронавируса на территории области - это инфекционное отделение Винницкой городской клинической больницы №1 и Винницкая областная детская инфекционная больница. В общем, в области насчитывается 89 боксированных палат, готовых принять пациентов с подозрением на коронавирус.

В пятницу, 28 февраля, Винницкий городской совет дополнительно выделил 800 тыс. грн из городского бюджета на меры для создания запаса медицинских средств. Эти средства направлены на оснащение городской клинической больницы №1, определенной для развертывания госпитальной базы для оказания медицинской помощи лицам с подозрением на заболевание новым коронавирусом. В частности, будут приобретены бесконтактные термометры для измерения температуры, пульсоксиметры, которые, кроме измерения пульса, определяют насыщенность крови кислородом. Также закупят лекарства для лечения пациентов с тяжелыми респираторными инфекциями и их осложнениями. 

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Для персонала инфекционного отделения больницы будут приобретены дополнительные средства индивидуальной защиты - специальные костюмы, защитные щитки и перчатки. Часть средств направят на закупку дезинфицирующих средств для обработки помещений отделения, оборудования и средств индивидуальной защиты персонала.

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Украина, Винница, Врачи, Медики, Средства защиты.
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