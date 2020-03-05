В Черновцах при проверки пяти человек на COVID-19 медики обнаружили у одной из пациенток пневмонию

Новости Украины:В Черновцах при проверке 5 пациентов на коронавирус медики диагностировали у одной из пациенток пневмонию.

У одного из пяти пациентов, которых госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной больницы с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19, диагностировали пневмонию.

Об этом заявила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук во время брифинга.

"Что касается пяти человек, которых госпитализировали... их госпитализация была осуществлена в оперативном порядке... Состояние пациентов нарушено, но стабильное. Все лиц имеют температуру, кашель. В одной пациентки пожилого возраста диагностирована пневмония. Состояние тех лиц, которые госпитализировали ночью тоже стабильно. Все больные размещены в палаты инфекционного отделения", - сказала Полищук.

Также, исполняющая обязанности директора Государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины" Наталья Гопко рассказала, что сейчас ждут результатов анализов.

"Во всех взяты образцы для исследования и отправлены в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", - сказала Гопко.

5 марта еще двух буковинцев госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Как сообщалось, в Черновицкой области еще одного человека госпитализировали из-за подозрения на коронавирус.

Ранее сообщалось о трех человеках, госпитализированных с подозрением на коронавирус.