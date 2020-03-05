Украина готовится эвакуировать еще двух граждан из Китая с помощью "Австрийских авиалиний"

Новости Украины:Украина при содействии "Австрийских авиалиний" в ближайшее время планирует эвакуировать из Китая еще двоих граждан.

Украина при посредничестве "Австрийских авиалиний" в ближайшее время эвакуирует из Китая еще двух украинцев.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил журналистам после встречи с украинцами и иностранцами, которые после эвакуации из Китая находились на обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах.

На вопрос, как много еще украинцев ждут эвакуации из Китая, Зеленский ответил: "Два человека сейчас подтвердили, что они хотят ... Мы очень быстро, с "Австрийскими авиалиниями" мы контактировали, мы их заберем, этих двух людей мы заберем в ближайшее время, но там есть еще много".

Также президент прокомментировал ситуацию с украинкой Анастасией Зинченко, которая решила остаться в Ухане из-за своей собаки. "Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решение. Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы как государство можем предложить ей все - больше, чем любому другому человеку. Хоть завтра мы вас забираем, собачку мы заберем даже в посольство. Потом, когда Китай позволит забрать животных, собачку можно забрать. Пожалуйста, мы поможем", - сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары". Сегодня, 5 марта, в 12:00 обсервация закончилась.