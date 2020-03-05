В СНБО считают, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в Ухане

Новости Украины:Власти Украины считают, что эпидемия коронавируса произошла из-за утечки из одной из закрытых китайских лабораторий в Ухане.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) произошло в результате утечки из лаборатории в г.Ухань (КНР).

"Прежде всего, в Китае это уже за 80 тысяч (заразившихся – ред.). Там был город, откуда оно все пошло - это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла та утечка", - сказал Данилов в интервью "Украинскому радио".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, что в Интернете пишут, что данный тип коронавируса является биологическим оружием, секретарь СНБО отметил, что в интернете можно найти все, что угодно.

"Но мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они делали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - подчеркнул Данилов.

По состоянию на вечер среды, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 94,752 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,270 тыс. приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 14,482 тыс., увеличившись за сутки на 2,514 тыс. случаев заражения.