Эпидемия в Южной Корее: Медики зафиксировали более 6 тыс заразившихся и более 40 погибших

Новости мира:В Южной Корее врачи зарегистрировали более 6000 случаев заражения на коронавирус и более 40 смертей от болезни.

Количество заболевших новым коронавирусом в Южной Корее в четверг превысило 6000, умер в результате инфицирования в стране уже 41 человек. Об этом сообщает Yonhap.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), с 322 новыми случаями, выявленными за последние 16 часов в четверг, общее количество инфицированных в стране достигло 6 088.

При этом большинство новых зараженных все еще выявляют в юго-восточном городе Тэгу, эпицентре этой вирусной вспышки. Третий пораженный вирусом район недалеко от Тэгу был определен как "зона особого внимания".

Подтвержденные случаи в четверг последовали после 438 случаев, выявленных в среду, 516 случаев во вторник и 600 в понедельник.

Около 60 процентов подтвержденных случаев были связаны с центром религиозной секты Шинья-Чонджу в Тэгу, четвертом по величине городе страны с населением в 2,5 миллиона человек.

"До настоящего времени 41 человек, в основном пожилые пациенты с заболеваниями, умер в Южной Корее от респираторного вируса, который появился в Китае в конце прошлого года", - сообщает издание со ссылкой на данные KCDC и местные органы власти.

Количество умерших уже превысило количество жертв в стране в 39 человек, зафиксированное во время вспышки MERS в 2015 году. Тогда Южная Корея сообщила о 186 подтвержденных случаях MERS.