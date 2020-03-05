Скачать
Четверг, 05.03.2020
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
АМКУ разрешил концессию еще одного порта
АМКУ разрешил концессию еще одного порта
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме

В Столице планируют приобрести на условиях лизинга 200 новых автобусов

В Столице планируют приобрести на условиях лизинга 200 новых автобусов
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Киеве собираются закупить 200 новых автобусов для обновления парка подвижного состава.

В Киеве планируется приобрести на условиях лизинга 200 новых автобусов для обновления парка подвижного состава коммунального предприятия "Киевпастранс".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Планируется закупить 120 единиц транспорта длиной не менее 12 м и еще 80 единиц длиной 18,5 м. 

В Украине ЕББР утвердили новую маркировку курятины "без антибиотиков"

"Износ автобусного парка КП "Киевпастранс" составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%. За период 2018-2019 годов было приобретено лишь 9 автобусов большой и особо большой вместимости. Поэтому сегодня мы говорим о дополнительных 200 единицах. Стоимость лизинга – 50,7 миллиона евро", - пояснил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Планируется приобрести автобусы с низким уровнем пола, салоны и кабины которых будут оборудованы кондиционерами, соответствие экологическим стандартам не ниже EURO-5.

Срок лизинга - 36 месяцев с даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.

В Черновцах при проверки пяти человек на COVID-19 медики обнаружили у одной из пациенток пневмонию

По словам Странникова, "Киевпастранс" должен согласовать финансовые обязательства с Европейским банком реконструкции и развития. В свою очередь Департамент транспортной инфраструктуры КГГА при представлении бюджетных запросов к проектам бюджета города на 2021-2024 годы должен включать в них потребность в средствах для возмещения стоимости предмета лизинга.

По данным городских властей, ежедневно на транспортный маршрут столицы выходят 353 автобуса "Киевпастранс".

Как сообщалось ранее, 19 июля 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние несколько лет город закупил 134 современных троллейбуса, 63 трамвая и 100 автобусов, модернизировал 135 вагонов метро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Транспорт, Автобусы, Киевпастранс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
03 Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
04 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
05 "Не встает": сын Сергея и Снежаны Бабкиных все еще находится в реанимации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
Последствия коронавируса: В мире более 290 млн учеников не имеют доступа к образованию
В мире более 290 млн учеников не имеют доступа к образованию
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь