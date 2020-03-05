В Столице планируют приобрести на условиях лизинга 200 новых автобусов

Новости Украины:В Киеве собираются закупить 200 новых автобусов для обновления парка подвижного состава.

В Киеве планируется приобрести на условиях лизинга 200 новых автобусов для обновления парка подвижного состава коммунального предприятия "Киевпастранс".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Планируется закупить 120 единиц транспорта длиной не менее 12 м и еще 80 единиц длиной 18,5 м.

"Износ автобусного парка КП "Киевпастранс" составляет 75%. Согласно Стратегии развития Киева, эта цифра не должна превышать 25%. За период 2018-2019 годов было приобретено лишь 9 автобусов большой и особо большой вместимости. Поэтому сегодня мы говорим о дополнительных 200 единицах. Стоимость лизинга – 50,7 миллиона евро", - пояснил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Планируется приобрести автобусы с низким уровнем пола, салоны и кабины которых будут оборудованы кондиционерами, соответствие экологическим стандартам не ниже EURO-5.

Срок лизинга - 36 месяцев с даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года.

По словам Странникова, "Киевпастранс" должен согласовать финансовые обязательства с Европейским банком реконструкции и развития. В свою очередь Департамент транспортной инфраструктуры КГГА при представлении бюджетных запросов к проектам бюджета города на 2021-2024 годы должен включать в них потребность в средствах для возмещения стоимости предмета лизинга.

По данным городских властей, ежедневно на транспортный маршрут столицы выходят 353 автобуса "Киевпастранс".

Как сообщалось ранее, 19 июля 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние несколько лет город закупил 134 современных троллейбуса, 63 трамвая и 100 автобусов, модернизировал 135 вагонов метро.