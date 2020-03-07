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В Раде презентовали пособие по гендерному равенству для нардепов

В Раде презентовали пособие по гендерному равенству для нардепов
13:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Пособие по гендерному равенству разрабатывалось при поддержке ООН.

Накануне Международного дня женщин Межфракционное объединение "Равные возможности" и Программа развития ООН в Украине (ПРООН) представили в Верховной Раде пособие "Гендерное равенство: мифы, факты и государственная политика" для народных депутатов.

Об этом сообщает представительство ООН в Украине.

Цель пособия – изложить ключевые факты и продемонстрировать современные тенденции реализации государственной политики по вопросам гендерного равенства.

"Равенство между мужчинами и женщинами является базовым правом человека и одной из ключевых ценностей стран Европейского Союза и упоминается в соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС. Мы гордимся тем, что поддерживаем Верховную Раду Украины, в том числе, и в вопросах внедрения гендерного подхода в законодательную работу", – сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

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Пособие разработано в сотрудничестве с офисом Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики в рамках Проекта с парламентской реформы, которая финансируется ЕС и внедряется ПРООН.

Среди проявлений дискриминации, с которыми сталкиваются украинские женщины – разрыв в оплате труда (женщины в Украине в среднем получают на 25% более низкую заработную плату, чем мужчины), несправедливое распределение домашних обязанностей (женщины в среднем тратят 29 часов в неделю на домашнюю работу, мужчины – 15 часов), гендерное насилие и низкая представленность женщин в политике.

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Как подчеркивается в Докладе ПРООН о состоянии человеческого развития по 2019 год, за последние два десятилетия гендерные разрывы сокращаются в сферах образования и здравоохранения, где женщины имеют меньше экономического или социального влияния. Однако в сферах, где у женщин больше профессиональной, политической и социальной ответственности, гендерное неравенство сохраняется, и они сталкиваются с так называемым "стеклянным потолком", то есть имеют меньше возможностей для карьерного роста по сравнению с мужчинами.

Процент женщин в новоизбранном парламенте Украины находится на историческом максимуме – почти 21% (в сравнении с 12% в предыдущем созыве), но все еще ниже, чем в среднем в парламентах европейских стран. Женщины также недостаточно представлены на руководящих должностях в правительстве и на местном уровне – как мэры или председатели объединенных территориальных общин.

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"Женщины составляют 54% населения Украины, но лишь каждый пятый депутат – женщина. Участие большего числа женщин в процессах принятия решений поможет Украине добиться своих обязательств в отношении гендерного равенства и прав человека, а также будет способствовать разработке лучшей политики на всех уровнях", – сказала Дафина Герчева, постоянный представитель ПРООН в Украине.

Скачать пособие можно по этой ссылке.

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Верховная Рада, Гендерное равенство, ПРООН, Матти Маасикас.
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