В Раде создана депутатская группа по межпарламентским связям с КНР

Новости Украины:Нардепы "Слуги народа" Трухин и Халимон стали сопредседателями группы ВР по межпарламентским связям с Китаем.

В Верховной Раде Украины создана депутатская группа межпарламентских связей с Китайской Народной Республикой.

Как сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады, организационное заседание депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Китаем состоялось сегодня.

Во время заседания сопредседателями группы были избраны: члены фракции "Слуга народа" Александр Трухин и Павел Халимон.

Среди приоритетов деятельности группы Трухин назвал, в частности, налаживание межпарламентских связей, развитие промышленности, торговли, дипломатической миссии.

"В ходе заседания отмечалось, что проведением именно сейчас учредительного заседания группы межпарламентской дружбы украинский парламент выражает понимание ситуации, которая сложилась в Китае в связи с распространением коронавируса, и поддержку китайскому народу", - говорится в сообщении.

Принято решение, что заместители председателя группы межпарламентских связей и секретарь группы будут избраны на следующих заседаниях.

В группе изъявили желание работать 185 народных депутатов.