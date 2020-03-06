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Власть не собирается распродавать землю: Шмыгаль выступил за рынок земли

Власть не собирается распродавать землю: Шмыгаль выступил за рынок земли
08:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что каждый украинец должен иметь право продать по рыночной цене.

Рынок земли должен был открыт в первую очередь для украинцев, а вопрос продажи земли иностранцам должен быть решен на референдуме. Такое мнение высказал новый премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

Глава Кабмина подчеркнул, что является сторонником рыночной экономики, а не авторитарной, социалистической или советской модели.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев. Чтобы был цивилизованный рынок земли, который дал бы толчок фермерству, развития экономики в Украине. Вопрос возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должен решаться только на всеукраинском референдуме. Каждый украинец должен иметь право продать по рыночной цене, а не за копейки, свою землю, которая ему принадлежит на правах частной собственности. Это законное право каждого украинца. Это право, а не обязанность", - говорит премьер-министр.

Он отмечает, что этот закон дает право украинцам пользоваться своей землей. "К этому времени был грабеж: за копейки в украинцев вытягивали то, что стоит сокровищ. Мы хотим дать украинцам право продавать землю", - говорит глава правительства.

По словам Шмыгаля, в четверг, 5 марта, депутаты преодолели отметку в три тысячи поправок к закону, осталось около полутора тысяч.

Законопроект о рынке земли: Депутаты рассмотрели 50% поправок

Как сообщалось, Верховная Рада по состоянию на день 5 февраля рассмотрела 3017 поправок из 4018 и приняла вторую правку за все время рассмотрения, которая носит технический характер.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

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Верховная Рада, Рынок земли, Законопроект, ВР, Земельная реформа, Денис Шмыгаль.
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