В "СН" рассказали, когда Рада может рассмотреть вопрос назначения нового генпрокурора

Новости Украины:Заседание Рады по рассмотрению вопроса о назначении нового генпрокурора может состояться не ранее следующей недели.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос назначения нового генерального прокурора, может состояться не ранее, чем через неделю, заявляет народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

"Следующая неделя у нас - работа с комитетами. Внеочередное, если и будет по назначению, то только через неделю", - сказал Ионушас журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Согласно календарному плану работы Рады, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта в режиме пленарного заседания.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" на заседании рассматривала кандидатуру Ионушаса на должность генерального прокурора.

Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, отправив его в отставку. Позже стало известно, что первый замгенпрокурора Виталий Касько в тот же день написал заявление об отставке, Рябошапка подписал его. До назначения нового главы ведомства исполняет его обязанности заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак.