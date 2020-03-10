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Аукциона не будет: Минфин отменил размещение ОВГЗ

Аукциона не будет: Минфин отменил размещение ОВГЗ
16:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Минфин отменил аукцион по размещению ОВГЗ.

Министерство финансов не будет проводить 10 марта аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) из-за волатильности на глобальных рынках капитала.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ не будут. Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом конъюнктуры рынка ", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ 3 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,6 млрд грн.

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ОВГЗ, Аукцион, Минфин.
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