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Как вырос государственный долг Украины в феврале

Как вырос государственный долг Украины в феврале
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:По состоянию на конец февраля государственный долг вырос до 46,4 миллиарда гривен.

Девальвация гривни в январе-феврале 2020 года и рост государственных займов, в отличие от погашений государственного долга, увеличили государственный долг на 46,4 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook.

"Девальвация гривни за два первых месяца 2020 года и рост государственных займов, в отличие от погашений государственного долга, увеличили государственный долг на 46,4 млрд грн", - написал Пацкан.

Он отметил, что по итогам января-февраля внешний долг вырос на 61,2 млрд грн. В то же время сократился внутренний - на 14,8 млрд грн. При этом на погашение государственного долга потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% плана на отчетный период. Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривни по отношению к доллару, чем тот, что учтен в государственном бюджете на этот год.

"Но заложение в бюджет курса гривни, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем. Фактический курс гривни в среднем за январь-февраль составил 24 гривни за доллар США. А в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 грн", - возразил Пацкан.

На сколько сократился государственный долг Украины

Как сообщалось, за 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн - до 1 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте иностранной валюты долг вырос на 7,71%, и на конец года достиг $84,4 млрд.

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Госдолг, Счетная палата, Девальвация гривни, Валерий Пацкан.
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