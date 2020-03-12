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Четверг, 12.03.2020
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Биткоин стремительно падает в цене

Биткоин стремительно падает в цене
15:05 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Криптовалюта упала до 5550 долларов, потеряв за час четверть стоимости.

Курс биткоина резко обвалился ниже 6000 долларов после 12:30 (по киевскому времени).

Об этом свидетельствуют данные на биржах.

В частности, на бирже Binance биткоин достиг отметки 5550 долларов, на бирже Coinbase в паре с фиатным долларом - 5578 долларов. На BitMEX минимум составлял 5600 долларов. Последний раз на этих уровнях он находился в мае 2019 года.

По состоянию на 12:55 (по Киеву) биткоин отскочил почти на 1000 долларов и торговался в диапазоне между 6400 и 6700 долларов.

Гривня резко выросла в цене

По состоянию на 13:01 (по Киеву) биткоины находились на уровне около 5800 долларов.

До 13:30 (по Киеву) биткоин относительно стабилизировался между 6200 и 6400 долларов.

Эксперты объясняют падение паническими настроениями из-за коронавирус и углубленными продажами хедж-фондов на и без того направленном вниз рынке. Также среди причин обвала называют резкое падение цен на нефть.

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Валюта, Bitcoin, Криптовалюта, Биткоин, Курс биткоина.
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