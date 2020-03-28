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Как получить компенсацию из-за карантина

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Как получить компенсацию из-за карантина
14:26 Сегодня Телеграф UBR

Новости Бизнеса:Карантин является отдельным страховым случаем для работников, которые контактировали с больными и чей труд связан с обслуживанием населения.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в связи с мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса COVID-19, на время их действия расширил перечень страховых случаев, при которых работнику предусмотрена компенсация заработной платы на время нетрудоспособности, сообщает пресс-служба фонда.

На государственную поддержку во время карантина могут рассчитывать контактировавшие с инфицированными больными лица, которых отстранили от работы, связанной с обслуживанием населения и которых невозможно перевести на другую роботу, не связанную с риском распространения инфекции без их согласия.

В таких случаях ФССУ предоставляет выплаты с первого дня и за все время отсутствия на работе. Размер выплаты зависит от страхового стажа и среднедневного дохода работника.

Вторым страховым случаем, связанным с карантином, является пребывание работника в медицинском учреждении или самоизоляция под медприсмотром, вызванная противоэпидемиологическими мерами против распространения коронавируса. В таких случаях помощь предоставляется с 6-го дня нетрудоспособности – первые 5 дней оплачивает работодатель. Размер компенсации составляет 50% от среднего дохода независимо от страхового стажа.

Чтобы получить помощь фонда, необходимо предъявить больничный лист, выданный инфекционистом или лечащим врачом на основании выводов врача-эпидемиолога.

Во время карантина Фонд продолжает компенсировать потерю дохода из-за временной нетрудаспособности на общих основаниях. На помощь имеют право все лица, платящие единый социальный взнос – трудоустроенные и ФЛП. 100% компенсацию среднего дохода могут получить лица, имеющие более 8 лет страхового стажа и при условии льгот.

Для не входящих в эту категорию работников компенсация предусмотрена не более 70% от среднего дохода. Работникам со страховым стажем менее 3 лет компенсируют 50% среднего дохода.

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Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, задолженность ФССУ по выплате застрахованным лицам материального обеспечения по состоянию на 1 марта составила 892,8 млн грн.

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Карантин, Коронавирус, ФССУ, Фонд госстраха.
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