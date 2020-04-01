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В Украине госбюджет за квартал недополучил почти 28 млрд доходов

В Украине госбюджет за квартал недополучил почти 28 млрд доходов
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:В Украине за январь-март 2020 года госбюджет недополучил более 27 млрд доходов - на 11,6% ниже, чем плановый показатель.

Государственный бюджет Украины за январь-март 2020 года получил 210,695 млрд грн доходов, что на 27,592 млрд грн, или на 11,6%, ниже планового показателя.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, полученные доходы соответствуют показателю за аналогичный период предыдущего года.

В том числе в марте госбюджет получил 87,921 млрд грн доходов, что на 10,4% ниже планового показателя, но на 2,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Госбюджет в январе получил 50,726 млрд грн доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже планового показателя.

За январь-февраль госбюджет получил 122,633 млрд грн доходов, что на 12,3% ниже планового показателя и на 1,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга - 2,363 трлн грн.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Украина, Госбюджет, Бюджет, Деньги, Карантин.
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