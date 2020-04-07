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Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ
12:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министерство финансов 7 апреля 2020 года не будет проводить аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов Украины по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 7 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сообщается на сайте Минфина.

Как сообщалось, на минувшей неделе ведомство также отказалось от продажи любых облигаций, а две предыдущих недели размещал только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.

Еще неделей ранее – 10 марта – первичные аукционы также были отменены. Как и на прошлой неделе это должны были быть первые аукционы после смены министра финансов: в начале марта им вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, а 30 марта его на этом посту сменил Сергей Марченко, несколько лет назад занимавший должность заместителя министра финансов.

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За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла. По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-19% годовых, один-два года – почти 20% с постепенным снижением до 16% по 7-летним бумагам.

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НБУ, ОВГЗ, Валюта, Минфин.
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