СМИ: Google работает над своей банковской картой

Новости Бизнеса:В самой корпорации эту информацию не опровергают.

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay.

Об этом передает издание TechCrunch со ссылкой на источники.

Карта Google, согласно скриншотам и изображениям для внутреннего пользования, будет выпущена совместно с банками Citi и Stanford Federal Credit Union. Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты.

Пользователи в случае утери физической карты смогут заблокировать ее и пользоваться виртуальной, аналогично они смогут сгенерировать новый номер виртуальной карты, если старый попал к мошенникам.

В Google не опровергли информацию о разработке и отметили, что "изучают возможности сотрудничества с банками США", в том числе со своими "главными партнерами — Citi и Stanford Federal Credit Union".

Компания таким образом намерена конкурировать с Apple и ее кредитной картой Apple Card, утверждает один из источников издания.