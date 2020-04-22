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Еврокомиссия выделяет Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи

Еврокомиссия выделяет Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Еврокомиссия выделяет Украине 1.2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.

Европейская комиссия объявила о решении выделить Украине 1.2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Соответствующая информация распространена в среду в Брюсселе Европейской комиссией.

"Комиссия одобрила предложение о пакете макро-финансовой помощи на сумму 3 млрд. евро для десяти партнеров по расширению и соседству (страны, которые входят в политику расширения и соседства – ред.), чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса… Это является важной демонстрацией солидарности ЕС с этими странами во время беспрецедентного кризиса", - сказано в пресс-релизе.

Так, в соответствии с решением ЕК, Украина получит 1.2 млрд евро.

Другие страны получат: Албания - 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 миллионов евро, Косово - 100 миллионов евро, Молдова - 100 миллионов евро, Черногория - 60 миллионов евро, Северная Македония - 160 миллионов евро, Тунис - 600 миллионов.

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Исполнительный вице-президент ЕК по вопросам экономики, которая работает для людей, Валдис Домбровскис, комментируя решение, сказал: "Поддержка наших соседей очень важна в это кризисное время для поддержания стабильности всего региона. В рамках глобального ответа ЕС на пандемию коронавируса мы должны помочь соседним странам смягчить наихудшие последствия для экономики. Эти "кризисные программы помогут 10 странам обеспечить макроэкономическую стабильность и защитить своих людей и компании во время кризиса".

В ЕК детализировали, что средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании. "Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти фонды могут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и созданию пространства для распределения ресурсов на защиту граждан и смягчения негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса, - подчеркивается в сообщении.

Предложение ЕК должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС. "Учитывая острую необходимость в этой поддержке, Комиссия рассчитывает на сотрудничество со-законодателей для обеспечения скорейшего принятия предложения. После принятия предложения Комиссия готова выплатить первый взнос как можно быстрее. Второй транш может быть выплачен в четвертом квартале 2020 года или в первой половине 2021 года при условии своевременного осуществления прилагаемых к ней политических мер.

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Еврокомиссия, Пандемия, макрофинансовая помощь, Covid-19.
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